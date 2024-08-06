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00:28, 6 августа 2024Мир

Американская база в Ираке подверглась обстрелу

Военная база США в Ираке подверглась обстрелу

Фото: John Davison / Reuters

Военная база США Айн аль-Асад в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в результате происшествия пострадали несколько американских военнослужащих.

В июле по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен ракетный удар. Тогда в результате обстрела никто не пострадал.

В апреле по военной базе США у города Эль-Хасаке в Сирии с территории Ирака ударили четыре ракеты и дрон. Ответственность за обстрел взяли на себя вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака».

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      Марина Совина
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