Американская база в Ираке подверглась обстрелу

Военная база США Айн аль-Асад в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, в результате происшествия пострадали несколько американских военнослужащих.
В июле по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен ракетный удар. Тогда в результате обстрела никто не пострадал.
В апреле по военной базе США у города Эль-Хасаке в Сирии с территории Ирака ударили четыре ракеты и дрон. Ответственность за обстрел взяли на себя вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака».