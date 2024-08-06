Американская база в Ираке подверглась обстрелу

Военная база США в Ираке подверглась обстрелу

Военная база США Айн аль-Асад в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в результате происшествия пострадали несколько американских военнослужащих.

В июле по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен ракетный удар. Тогда в результате обстрела никто не пострадал.

В апреле по военной базе США у города Эль-Хасаке в Сирии с территории Ирака ударили четыре ракеты и дрон. Ответственность за обстрел взяли на себя вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака».