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02:23, 26 июля 2024Мир

По базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пентагон: при ракетном ударе по базе США в Ираке пострадавших нет

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

По авиабазе США Айн-аль-Асад в Ираке был нанесен ракетный удар, пострадавших нет. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона в беседе с РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что удар был совершен по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Пентагон не располагает информацией о количестве выпущенных ракет.

В конце апреля правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о новых военных операциях против судов США и Израиля. Военный представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что операция против американского эсминца MAERSK YORKTOWN была проведена в Аденском заливе, а против MSC VERACRUZ Израиля — в Индийском океане. По его словам, обе операции успешно достигли своих целей.

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      Евгений Силаев
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