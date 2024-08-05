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17:09, 5 августа 2024Путешествия

Пилота пассажирского самолета арестовали перед рейсом за домашнее насилие

В США пилота Frontier Airlines арестовали перед рейсом за домашнее насилие

Пилота Frontier Airlines арестовали перед рейсом по обвинению в домашнем насилии. Ролик, на котором его выводят из самолета в наручниках на глазах пассажиров, опубликовало издание Fox Business.

Уточняется, что инцидент произошел 1 августа в аэропорту Хьюстона, США. 45-летнего Сеймура Уокера взяли под стражу до того, как путешественники поднялись на борт. Ранее он был объявлен в федеральный розыск.

В заявлении авиакомпании говорится, что рейс в Даллас был отменен. Пассажирам предложили полный возврат денег или новый билет на следующий доступный рейс перевозчика. Кроме того, им предоставили ваучер на сумму 100 долларов (около 8,5 тысячи рублей) и размещение в отеле на ночь.

В апреле авиакомпания Japan Airlines отменила рейс из-за пилота, который напился и устроил дебош в отеле США. В результате 157 пассажиров не смогли улететь из Далласа в Токио.

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      Алина Черненко
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