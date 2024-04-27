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19:10, 27 апреля 2024Путешествия

Авиакомпания отменила рейс из-за напившегося пилота

Japan Today: Japan Airlines отменила рейс из-за напившегося в отеле США пилота

Фото: Ann Wang / Reuters

Авиакомпания Japan Airlines отменила рейс из-за пилота, который напился и устроил дебош в отеле США. Подробностями истории поделилось издание Japan Today.

Уточняется, что 157 пассажиров не смогли улететь из Далласа в Токио из-за того, что 49-летний командир воздушного судна накануне рейса употребил алкоголь, вел себя деструктивно и получил предупреждение от местной полиции.

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Как пишет источник, в понедельник, 22 апреля, после прибытия в США из Японии пилот пообедал с другими членами экипажа в ресторане, а затем продолжил веселиться в холле отеля и в своем номере.

Около 02:00 сотрудник гостиницы попросил его соблюдать тишину, но поведение мужчины вынудило персонал вызвать полицию. Приехавшие на место стражи правопорядка допросили пилота и предупредили, чтобы он впредь не создавал подобных проблем.

Ранее пилота казахстанской авиакомпании Air Astana под мефедроном задержали в международном аэропорту Алма-Аты. Он летел к школьникам, чтобы рассказать им о работе в авиации.

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      Марина Черняк
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