Пилотов российского пассажирского самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Петербурга самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Тюмень пассажирским лайнером в воскресенье, 4 августа. Экипаж доложил о попытке ослепления пилотов лазером зеленого цвета «в пульсирующем режиме».

Отмечается, что на безопасность полета инцидент не повлиял. Командир воздушного судна не декларировал аварийную ситуацию и продолжил выполнение рейса.

Ранее пассажирка ударила сотрудницу службы безопасности в аэропорту Сочи за просьбу снять часы и ремень во время предполетного досмотра. 34-летняя россиянка отказалась выполнять требования работницы авиагавани, а затем и вовсе ударила ее рукой по лицу.