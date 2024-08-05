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10:19, 5 августа 2024Россия

Под Москвой операторы ЗРК С-400 «Триумф» попали в больницу и заявили об издевательствах

В Подмосковье операторы ЗРК С-400 обвинили офицера в избиении, они в больнице

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Московской области госпитализировали двоих операторов зенитного российского комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». Они обвинили офицера в избиении, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, все произошло на территории одной из воинских частей в Одинцовском районе Подмосковья. Военнослужащие утверждают, что подполковник Жильцов заставлял их стоять на полусогнутых ногах, а также бил их по голове железной палкой.

Медики диагностировали у обоих солдат ушибы мягких тканей, а у одного из них — закрытую черепно-мозговую травму. В отношении офицера возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, его ведет военный Следственный комитет.

Ранее в Краснодаре мужчина избил подчиненного, сломав тому 11 ребер. Поводом стал выход на работу в нетрезвом виде. Из-за этого заказчик потерял выгодный подряд и вышел из себя. В отношении него также возбудили уголовное дело.

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      Алан Босиков
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