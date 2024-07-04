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16:57, 4 июля 2024Россия

Россиянин сломал подчиненному 11 ребер из-за одного проступка

В Краснодаре мужчина сломал подчиненному 11 ребер за появление на работе пьяным

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Краснодаре мужчина сломал подчиненному 11 ребер. Причиной этого стал один проступок потерпевшего, сообщает пресс-служба городской полиции в Telegram.

Пострадавшего мужчину случайные прохожие обнаружили на одной из улиц. Полицейским житель станицы Марьянской рассказал, что его жестоко избил работодатель. Вскоре правоохранители задержали 31-летнего жителя Нижегородской области.

По словам злоумышленника, он избил подчиненного за то, что тот пришел на работу пьяным. Из-за этого мужчина потерял заказ на строительном объекте. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Москве мужчина избил подчиненного, пострадавшего спасти не удалось. Суд приговорил подсудимого к девяти годам колонии. Преступление было совершено в соучастии.

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      Алан Босиков
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