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11:13, 5 августа 2024Экономика

Последствия обвала финансового рынка Японии для мировой экономики оценили

Экономист Кульбака: обвал рынка в Японии мало повлияет на мировую экономику

Фото: Kyodo / Reuters

Обвал финансового рынка в Японии мало повлияет на мировую экономику, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, как события в Японии скажутся на глобальном рынке.

«Финансовые индексы — это очень небольшая часть экономики. Финансовые индексы — это фактически курс акций компаний. К реальной экономике это имеет очень небольшое отношение. Скорее всего, на мировую экономику это вообще никак не повлияет», — сказал он.

Факторов, влияющих на финансовые рынки, очень много. Эти факторы иногда бывают быстро возникающими и быстро возрастающими

Николай Кульбакаэкономист

По мнению экономиста, говорить о масштабных последствиях пока преждевременно.

«Надо смотреть, насколько это долго будет, потому что такой разовый обвал, я бы сказал, пока ни о чем. Надо смотреть тенденцию, надо смотреть, что будет продолжаться через два, три, четыре дня. Если обвал усилится, то [надо смотреть,] будут ли какие-то последствия для других финансовых рынков, а говорить о том, что это приведет к какому-то серьезному последствию для экономики пока очень рано. Вероятнее всего, никаких последствий практически не будет», — добавил он.

Фондовый индекс Токийской биржи Nikkei 5 августа рухнул на 12,4 процента, свидетельствуют данные торгов. За сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта, что стало рекордом с 1987 года.

Ситуация на японском рынке сказалась и на индексе Мосбиржи — он упал на 1,53 процента.

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      Мария Сметанина
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