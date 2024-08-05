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20:57, 5 августа 2024Бывший СССР

Президент Грузии вызвала главу правящей партии на дебаты

Президент Грузии Зурабишвили вызвала главу Грузинской мечты на дебаты

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвала главу правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили на дебаты перед осенними парламентскими выборами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, Иванишвили считает, что он главный правитель. Зурабишвили добавила, что первое лицо государства — это она и что председатель «Грузинской мечты» обязан ответить населению на многие вопросы перед выборами.

«Что он хочет от этой страны, он же должен сообщить нам, поэтому, думаю, нас ждут дебаты», — заключила она.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

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      Илья Таксюр
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