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11:02, 9 июля 2024Бывший СССР

Президент Грузии обвинила власти республики во вражеской политике

Президент Грузии обвинила власти во вражеской политике по отношению к партнерам

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти страны в необдуманной и вражеской политике по отношению к партнерам. Об этом она высказалась на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По ее словам, подобная политика правящей партии «Грузинская мечта» привела, в частности, к переносу США совместных военных учений «Достойный партнер — 2024» на неопределенный срок и решению Европейского союза (ЕС) заморозить выделение 30 миллионов евро для Минобороны республики.

Ранее США перенесли грузино-американские военные учения на неопределенный срок. Причиной этого в Пентагоне назвали заявления грузинских политиков о попытке стран Запада втянуть республику в противостояние с Россией.

Позднее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил о приостановке процесса интеграции страны в Евросоюз и заморозке 30 миллионов евро, выделенных до этого для поддержки Сил обороны республики.

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      Георгий Нестеров
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