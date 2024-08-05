Путин обозначил Матвиенко и Володину приоритеты на осеннюю сессию парламента

Путин: поддержка военных и развитие ВС России — приоритеты работы парламента

Поддержка военнослужащих и развитие Вооруженных сил (ВС) России являются приоритетами работы палат парламента в грядущую осеннюю сессию. Такой план работы обозначил президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Помимо того, глава государства сделал акцент на обеспечении российских войск современными видами военной техники, вооружениями и боеприпасами.

«Вот это все будет приоритетом для будущей работы парламента уже в осеннюю сессию», — заключил президент.

Ранее Путин заверил, что государство будет делать все для поддержки вернувшихся со спецоперации военнослужащих. Он заявил, что рассчитывает на достижение российскими бойцами успеха в гражданской жизни.