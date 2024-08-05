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20:41, 5 августа 2024Россия

Путин присвоил почетное наименование двум формированиям ВС России

Президент Путин присвоил почетное наименование двум формированиям ВС России

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум формированиям Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом стало известно из соответствующих указов, опубликованных на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: присвоить восьмой общевойсковой армии почетное наименование "гвардейская"», — говорится в одном из документов.

В указе говорится, что наименование присвается за массовый героизм, стойкость и мужество. Другой указ присваивает почетное наименование 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.

В июле глава государства присвоил почетное звание «гвардейский» 22-му истребительному авиационному полку.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

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      Никита Абрамов
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