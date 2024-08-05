Путин присвоил почетное наименование двум формированиям ВС России

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум формированиям Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом стало известно из соответствующих указов, опубликованных на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: присвоить восьмой общевойсковой армии почетное наименование "гвардейская"», — говорится в одном из документов.
В указе говорится, что наименование присвается за массовый героизм, стойкость и мужество. Другой указ присваивает почетное наименование 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.
В июле глава государства присвоил почетное звание «гвардейский» 22-му истребительному авиационному полку.
Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.