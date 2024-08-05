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21:09, 5 августа 2024Россия

Путин распространил выплаты за ранения в зоне СВО еще на одну категорию россиян

Путин ввел выплату 3 млн рублей для сотрудников СК за ранения на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Выплаты за гибель или полученные в зоне специальной военной операции (СВО) ранения распространили еще на одну категорию россиян — сотрудников Следственного комитета (СК) РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как следует из документа, российский лидер ввел выплату в пять миллионов рублей в случае гибели и три миллиона рублей — за ранение, травму или контузию, а также заболевания, полученные ими при выполнении задач в зоне СВО. Уточняется, что в первом случае средства в равных долях получат супруга (супруг), родители и дети.

В апреле Владимир Путин подписал аналогичный указ о компенсациях добровольцам Росгвардии.

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      Марина Совина
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