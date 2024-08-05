Путин распространил выплаты за ранения в зоне СВО еще на одну категорию россиян

Путин ввел выплату 3 млн рублей для сотрудников СК за ранения на СВО

Выплаты за гибель или полученные в зоне специальной военной операции (СВО) ранения распространили еще на одну категорию россиян — сотрудников Следственного комитета (СК) РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как следует из документа, российский лидер ввел выплату в пять миллионов рублей в случае гибели и три миллиона рублей — за ранение, травму или контузию, а также заболевания, полученные ими при выполнении задач в зоне СВО. Уточняется, что в первом случае средства в равных долях получат супруга (супруг), родители и дети.

В апреле Владимир Путин подписал аналогичный указ о компенсациях добровольцам Росгвардии.