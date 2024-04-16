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17:56, 16 апреля 2024Россия

Путин распространил выплаты за ранения в зоне СВО еще на одну категорию россиян

Путин подписал указ о компенсациях добровольцам Росгвардии за ранения на СВО

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Выплаты за полученные в зоне специальной военной операции (СВО) ранения распространили еще на одну категорию россиян — добровольцев подразделений Росгвардии. Это следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным документа, который опубликован на портале правовой информации.

Из документа следует, что выплаты будут осуществлять либо Министерство обороны, либо Росгвардия, либо страховая компания. Деньги поступят участникам СВО в течение 30 дней с предоставления всех документов на компенсацию.

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      Марк Леонов
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