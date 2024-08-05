Раскрыта дата объявления Харрис кандидата на пост вице-президента США

CNN: Камала Харрис 6 августа объявит кандидата на пост вице-президента США

Действующий вице-президент США Камала Харрис 6 августа объявит имя кандидата на пост ее вице-президента. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Команда [Харрис] планирует официально объявить о выборе через онлайн-сообщение сторонникам перед митингом в Филадельфии во вторник, где она, как ожидается, впервые появится со своим выбором», — рассказали изданию «люди, знакомые с поиском».

Источники издания подчеркнули, что Харрис надеется сохранить свой выбор в тайне «до того времени, насколько это возможно».

Ранее сообщалось, что Камала Харрис провела встречи с тремя потенциальными кандидатами в ее вице-президенты. В частности, она встретилась с сенатором Аризоны Марком Келли, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолтцем.