Харрис встретилась с кандидатами в вице-президенты

Bloomberg: Харрис провела встречи с тремя кандидатами на пост вице-президента

Действующий вице-президент США Камала Харрис провела встречи с тремя потенциальными кандидатами в ее вице-президенты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Харрис провела встречи с тремя потенциальными кандидатами на пост вице-президента. В частности, с сенатором Аризоны Марком Келли , губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолтцем. (...) Конечно, она также контактировала с другими претендентами, однако лично с ними не общалась», — передает агентство.

Авторы материала отмечают, что встречи были частью «последнего этапа Харрис перед тем, как выбрать напарника на президентских выборах». Ожидается, что она объявит о своем решении «в ближайшие дни».

25 июля штаб Камалы Харрис запросил документы у нескольких возможных кандидатов в ее вице-президенты. Сообщается, что она запросила информацию примерно от десятка должностных лиц.