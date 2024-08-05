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09:36, 5 августа 2024Мир

Харрис встретилась с кандидатами в вице-президенты

Bloomberg: Харрис провела встречи с тремя кандидатами на пост вице-президента

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Действующий вице-президент США Камала Харрис провела встречи с тремя потенциальными кандидатами в ее вице-президенты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Харрис провела встречи с тремя потенциальными кандидатами на пост вице-президента. В частности, с сенатором Аризоны Марком Келли , губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолтцем. (...) Конечно, она также контактировала с другими претендентами, однако лично с ними не общалась», — передает агентство.

Авторы материала отмечают, что встречи были частью «последнего этапа Харрис перед тем, как выбрать напарника на президентских выборах». Ожидается, что она объявит о своем решении «в ближайшие дни».

25 июля штаб Камалы Харрис запросил документы у нескольких возможных кандидатов в ее вице-президенты. Сообщается, что она запросила информацию примерно от десятка должностных лиц.

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      Дарья Устьянцева
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