Новая дорожная карта Украины и НАТО включает в себя сотрудничество в инновациях

Новая дорожная карта Украины и НАТО, одобренная по итогу июльского саммита, включает в себя сотрудничество в инновациях. Соответствующий документ опубликован на сайте Североатлантического альянса.

Соглашение включает в себя пять ключевых целей, которые должны укрепить кооперацию сторон. В частности, речь идет о «помощи в удовлетворении неотложных потребностей Украины с помощью инновационных решений; укреплении инновационной системы Украины и повышение ее устойчивости; расширении сотрудничества между инновационными сетями НАТО и Украины; обмене передовым опытом в области украинских технологий и тактики и поддержке военных инноваций и технологических изменений НАТО».

Предполагается, что данные меры объединят не только сотрудничество военных, но и предпринимателей, технологических компаний, венчурных капиталистов, студентов и исследователей.

Ранее экс-советник Пентагона, подполковник американских вооруженных сил в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин готовы дать симметричный ответ США за экспансию НАТО к рубежам страны. Он также добавил, что Соединенные Штаты испытывают дефицит ресурсов и все более неспособны контролировать ситуацию в мире.