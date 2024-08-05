Разведчица Дульцева назвала причину своих слез по прилете в Россию

Разведчица-нелегал Анна Дульцева заплакала по прилете в Россию из-за тяжелых двух лет в тюрьме. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 1».
«Эти почти два года были очень тяжелыми», — сказала она, комментируя прибытие в Москву.
Дульцева подчеркнула, что испытывает чувство благодарности России и лично президенту Владимиру Путину.
В Словении Артем и Анна Дульцевы были известны как Людвиг Гиш и Мария Майер-Муньос из Аргентины.
1 августа пресс-служба Кремля опубликовала кадры встречи президента России с вернувшимися на родину по обмену россиянами в аэропорту Внуково. Первыми из самолета вышли Артем и Анна Дульцева с детьми. Женщина не смогла сдержать слез и обняла главу государства.