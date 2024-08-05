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19:43, 5 августа 2024Мир

Разведчица Дульцева назвала причину своих слез по прилете в Россию

Разведчица Дульцева заплакала по прилете в РФ из-за тяжелых двух лет в тюрьме

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Разведчица-нелегал Анна Дульцева заплакала по прилете в Россию из-за тяжелых двух лет в тюрьме. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 1».

«Эти почти два года были очень тяжелыми», — сказала она, комментируя прибытие в Москву.

Дульцева подчеркнула, что испытывает чувство благодарности России и лично президенту Владимиру Путину.

В Словении Артем и Анна Дульцевы были известны как Людвиг Гиш и Мария Майер-Муньос из Аргентины.

1 августа пресс-служба Кремля опубликовала кадры встречи президента России с вернувшимися на родину по обмену россиянами в аэропорту Внуково. Первыми из самолета вышли Артем и Анна Дульцева с детьми. Женщина не смогла сдержать слез и обняла главу государства.

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      Виктория Кондратьева
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