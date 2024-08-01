Опубликованы кадры встречи Путина с вернувшимися по обмену россиянами

Кремль опубликовал кадры встречи Путина с вернувшимися по обмену россиянами

Видео: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры встречи президента России Владимира Путина с вернувшимися на родину по обмену россиянами в аэропорту Внуково.

Первыми из самолета вышли Артем и Анна Дульцева с детьми. Женщина не смогла сдержать слез и обняла главу государства. Следом за ними по трапу спустился Вадим Красиков, он пожал руку Путину и приобнял.

Глава государства поздравил освобожденных россиян с возвращением на родину и поблагодарил за верность присяге. Президент заверил, что Родина о них не забывала ни на минуту.

В ФСБ сообщали, что восемь граждан России были возвращены на родину. Среди них находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.

