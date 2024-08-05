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16:57, 5 августа 2024Моя страна

Регулярно объедавший лосей и кабанов медведь попал в объектив фотоловушки

В Ярославской области запечатлели регулярно объедавшего кормушку лосей медведя

Кадр: ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»»

В Ярославской области медведь, который регулярно объедал кормушку лосей, попал в объектив фотоловушки. Об этом пишет портал 76.ru.

На размещенном видео запечатлен медведь, который подошел к деревянному ящику с зерном и отодвинул лежащую на нем крышку. Он понюхал лакомство, съел небольшую порцию и ушел.

Сотрудники нацпарка «Плещеево озеро», рассказали, что на территории установлено 20 подкормочных площадок. В них обычно находится пшеница, предназначенная для лосей и кабанов. «Но иногда сюда наведываются и медведи», — отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области медведь, разорявший пасеки местных пчеловодов, переключился на кормушку для кабанов. Животное попало в объектив камеры егерей во время плановой проверки кормушек перед охотничьим сезоном.

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      Мария Винар
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