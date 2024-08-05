Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:40, 5 августа 2024Культура

Режиссера «Необратимости» и «Экстаза» заметили в московских ночных клубах

Режиссер Гаспар Ноэ посетил ночные клубы в Москве

Фото: Yara Nardi / Reuters

Французского и аргентинского кинорежиссера Гаспара Ноэ заметили в московских ночных клубах. Об этом сообщает Telegram-канал «Афиша Daily».

Посетители «Симача» и Arma 17 опубликовали кадры с кинематографистом в ночь на 4 августа. На одном из роликов Ноэ танцует под песню исполнителя Шуры (настоящее имя — Александр Медведев) «Ты не верь слезам».

Отмечается, что официально о приезде режиссера «Необратимости» и «Экстаза» не сообщалось. В его соцсетях также нет информации об этом.

Ранее Гаспар Ноэ резко высказался о фильмах студии Marvel и американских зрителях. Кинематографист назвал блокбастеры компании глупыми и поразмышлял о том, почему они пользуются популярностью в США.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?

      Чемпион Парижа-2024 решил поспать на улице из-за жары в олимпийской деревне

      Основным языком в «Русском добровольческом корпусе» оказался украинский

      Режиссера «Необратимости» и «Экстаза» заметили в московских ночных клубах

      Раскрыты детали дела бывшего замглавы Московской антидопинговой лаборатории

      Российский бизнес Hugo Boss обрел нового владельца

      Украинского военного приговорили к 27 годам за обстрел гражданской инфраструктуры ДНР

      В Британии обнаружили новый след российских шпионов

      У кинувшего младенца в снег блогера нашли многомиллионный долг перед налоговой

      «Роскосмос» потерял 180 миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше