Режиссера «Необратимости» и «Экстаза» заметили в московских ночных клубах

Режиссер Гаспар Ноэ посетил ночные клубы в Москве

Французского и аргентинского кинорежиссера Гаспара Ноэ заметили в московских ночных клубах. Об этом сообщает Telegram-канал «Афиша Daily».

Посетители «Симача» и Arma 17 опубликовали кадры с кинематографистом в ночь на 4 августа. На одном из роликов Ноэ танцует под песню исполнителя Шуры (настоящее имя — Александр Медведев) «Ты не верь слезам».

Отмечается, что официально о приезде режиссера «Необратимости» и «Экстаза» не сообщалось. В его соцсетях также нет информации об этом.

Ранее Гаспар Ноэ резко высказался о фильмах студии Marvel и американских зрителях. Кинематографист назвал блокбастеры компании глупыми и поразмышлял о том, почему они пользуются популярностью в США.

