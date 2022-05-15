Режиссер Гаспар Ноэ назвал фильмы Marvel глупыми

Режиссер Гаспар Ноэ резко высказался о фильмах студии Marvel и американских зрителях

Французский и аргентинский кинорежиссер резко высказался о фильмах студии Marvel и американских зрителях. Об этом сообщает The Independent.

Кинематографист назвал блокбастеры компании глупыми и поразмышлял о том, почему они пользуются популярностью в США. «Это похоже на вопрос о том, создал ли Гитлер нацистскую Германию или нацистская Германия создала Гитлера? Как вы думаете, фильмы Marvel делают американцев тупыми, или вся Америка становится настолько тупой, что им нужны такие тупые фильмы, чтобы представлять их мысли?» — сказал Ноэ.

Ранее многие кинематографисты резко высказывались о проектах Marvel. В октябре 2019 года режиссер Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал супергеройские блокбастеры и отказался считать их киноискусством. С такой же позицией выступал и Мартин Скорсезе.

Режиссер и продюсер Ридли Скотт назвал супергеройские фильмы «чертовски скучными». Он задался вопросом, почему в современных блокбастерах нет интересного сюжета. По мнению Скотта, такие проекты спасают лишь спецэффекты.