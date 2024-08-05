Рогов рассказал о смене украинских летчиков F-16 на западных специалистов

Рогов: Киев может сменить украинских летчиков F-16 на западных специалистов

В случае низких результатов Киев может сменить украинских летчиков американских истребителей F-16 на западных специалистов. Об этом рассказал ТАСС сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Я думаю, что пока попытаются поставить украинских летчиков. Если увидят, что уровень подготовки оставляет желать лучшего, то посадят поляков, прибалтов и так далее», — заявил Рогов.

Он отметил, что, как и остальная западная техника, истребители не перевернут расклад сил на поле боя.

Ранее возможность приглашения западных летчиков для F-16 допустили в Верховной Раде. По словам народного депутата Оксаны Савчук, иностранные пилоты могут быть приглашены Киевом по контракту.