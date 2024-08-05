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11:12, 5 августа 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о приглашении иностранных пилотов для F-16

Нардеп Савчук: Киев может предложить контракты иностранным пилотам F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев может предложить заключать контракты иностранным пилотам для управления переданными Украине американскими истребителями F-16. О приглашении западных специалистов в страну рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук, сообщает ТАСС.

«Мы готовы приглашать сюда по контракту в том числе и военных пилотов-иностранцев в пару к нашим украинским летчикам», — заявила нардеп.

Она отметила, что вопрос приглашения западных инженеров для обслуживания истребителей уже разрабатывается законодательной палатой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что истребители F-16 прибыли на территорию страны. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении техники.

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      Глеб Палехов
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