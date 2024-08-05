В Раде рассказали о приглашении иностранных пилотов для F-16

Нардеп Савчук: Киев может предложить контракты иностранным пилотам F-16

Киев может предложить заключать контракты иностранным пилотам для управления переданными Украине американскими истребителями F-16. О приглашении западных специалистов в страну рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук, сообщает ТАСС.

«Мы готовы приглашать сюда по контракту в том числе и военных пилотов-иностранцев в пару к нашим украинским летчикам», — заявила нардеп.

Она отметила, что вопрос приглашения западных инженеров для обслуживания истребителей уже разрабатывается законодательной палатой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что истребители F-16 прибыли на территорию страны. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении техники.