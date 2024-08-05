Россияне бросились реструктуризировать кредиты

ЦБ: число заявок на реструктуризацию кредитов выросло до 1,67 млн в январе-июне

По итогам первой половины 2024 года число заявок россиян на реструктуризацию кредитов выросло до 1,67 миллиона. О резком росте спроса граждан на подобные услуги сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Уточняется, что 1,48 миллиона заявлений граждан пришлось на изменения условий кредитных договоров по собственным программам банков. Еще 180,9 тысячи заемщиков попросили финансовые организации предоставить им кредитные каникулы, а 8,6 тысячи обратились за ипотечными каникулами.

По итогам января-июня российские банки провели почти полмиллиона (497 тысяч) реструктуризаций кредитов физических лиц на общую сумму 262,9 миллиарда рублей. Заметный рост (плюс 21 процент, до 915 тысяч) подобных заявок эксперты зафиксировали во втором квартале 2024 года. В целом за первое полугодие было получено больше заявлений на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, чем за весь 2023 год, резюмировали в регуляторе.

Ранее аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщили о резком росте выдач россиянам кредитов наличными под залог имущества. С января по июнь 2024 года количество одобрений подобных займов увеличилось на 86 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигло уровня примерно 98 тысяч. Суммарный объем таких ссуд за этот период времени вырос до 125 миллиардов рублей.