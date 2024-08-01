Жители России стали чаще закладывать имущество ради займа

ОКБ: число кредитов под залог имущества выросло в России на 86 процентов

С января по июнь 2024 года жителям России выдали около 98 тысяч кредитов наличными под залог имущества. К такому выводу пришли эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Их цитирует «Российская газета».

Общий объем таких ссуд достиг 125 миллиардов рублей. Количество выдач увеличилось на 86 процентов, а объемы — почти на 60 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. В то же время средний размер залогового займа снизился за год на шесть процентов — с 1,7 до 1,59 миллиона рублей, а средний срок, наоборот, вырос на 13 месяцев — до 78 месяцев. В ОКБ подчеркивают, что это максимум за последние шесть лет.

Кроме того, доля такого кредитования в общем объеме выдач ссуд наличными за год увеличилась вдвое — с двух до четырех процентов.

Ранее выяснилось, что за первые шесть месяцев 2024 года банки стали чаще одобрять выдачу займов. Утверждается каждая третья заявка. А вот размер средней запрашиваемой суммы снизился на 13 процентов.

В первый месяц лета средний размер «займа до зарплаты» увеличился в РФ до 10 тысяч 80 рублей. В годовом выражении рост достиг почти 10 процентов.