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12:33, 24 июля 2024Экономика

В России вырос размер среднего микрозайма

НБКИ: средний микрозайм в России вырос до 10 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В июне 2024 года средний размер так называемого «займа до зарплаты» вырос в России до 10 тысяч 80 рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В годовом выражении рост составил 9,8 процента. В июне 2023 года речь шла о сумме в 9,18 тысячи рублей.

Самый большой средний размер такого кредита зафиксировали в Москве — 11,97 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге — 10,96 тысячи, в Московской области — 10,87 тысячи, в Краснодарском крае — 10,50 тысячи рублей.

Сильнее всего микрозаймы выросли в Ставропольском крае, Якутии, Оренбургской, Свердловской и Кемеровской областях. Сократились в Краснодарском и Алтайском краях, Нижегородской и Челябинской областях, а также Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее сообщалось, что средний размер потребительского кредита в июне достиг 211 тысяч рублей. За первый месяц лета выдали почти три миллиона ссуд наличными на 631,36 миллиарда рублей. Год назад речь шла о сумме в 695,28 миллиарда рублей.

Кроме того, в июне ускорилась выдача кредитов на приобретение жилья. Прирост ипотеки ускорился до 3,1 процента.

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