В России сократилась выдача одного вида кредитов

ОКБ: объемы выдачи потребкредитов в России сократились на девять процентов

Средний размер потребительского кредита в июне составил 211 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которых цитируют «Известия».

По их данным, за июнь в России выдали почти три миллиона ссуд наличными на 631,36 миллиарда рублей. Год назад этот показатель достигал 695,28 миллиарда рублей. Таким образом, снижение составило чуть больше девяти процентов.

Средний размер такого займа сократился в годовом выражении с 233 до 211 тысяч рублей (минус 9,44 процента). Если же сравнивать с майскими результатами, то в июне количество выдач кредитов наличными уменьшилось на шесть процентов, а объемы — на три процента.

Среди регионов России по объемам выдач кредитов наличными на первом месте находится Москва — 175,73 тысячи кредитов. Далее идут Московская область — более 166 тысяч, и Санкт-Петербург — 85,27 тысячи кредитов.

В феврале сообщалось, что чаще всего россияне одалживают у банков от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Средний чек потребительского кредита составляет около 70 тысяч.

В январе-мае 2023 года жители РФ взяли почти вдвое больше кредитов на покупку потребительских товаров, чем в аналогичный период 2022-го.