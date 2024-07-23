Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:39, 23 июля 2024Экономика

В России сократилась выдача одного вида кредитов

ОКБ: объемы выдачи потребкредитов в России сократились на девять процентов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Средний размер потребительского кредита в июне составил 211 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которых цитируют «Известия».

По их данным, за июнь в России выдали почти три миллиона ссуд наличными на 631,36 миллиарда рублей. Год назад этот показатель достигал 695,28 миллиарда рублей. Таким образом, снижение составило чуть больше девяти процентов.

Средний размер такого займа сократился в годовом выражении с 233 до 211 тысяч рублей (минус 9,44 процента). Если же сравнивать с майскими результатами, то в июне количество выдач кредитов наличными уменьшилось на шесть процентов, а объемы — на три процента.

Материалы по теме:
Что такое финансовая грамотность. Как ее развить и повысить доход
Что такое финансовая грамотность.Как ее развить и повысить доход
28 мая 2024
Что такое рефинансирование кредита простыми словами? И как его выгодно оформить в 2024 году
Что такое рефинансирование кредита простыми словами?И как его выгодно оформить в 2024 году
16 июля 2024

Среди регионов России по объемам выдач кредитов наличными на первом месте находится Москва — 175,73 тысячи кредитов. Далее идут Московская область — более 166 тысяч, и Санкт-Петербург — 85,27 тысячи кредитов.

В феврале сообщалось, что чаще всего россияне одалживают у банков от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Средний чек потребительского кредита составляет около 70 тысяч.

В январе-мае 2023 года жители РФ взяли почти вдвое больше кредитов на покупку потребительских товаров, чем в аналогичный период 2022-го.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась новая версия гибели блогерши МотоТани. Аварию мог спровоцировать турецкий байкер

      Россия нарастила поставки газа в одну из азиатских стран

      Названа возможная дата возобновления полетов Falcon 9

      Девушка услышала странный звук за окном и сделала ужасающее открытие

      Осужденного за расправу над пенсионеркой экс-депутата на СВО наградили за спасение жизни

      Певица Кеша в прозрачном топе пошла на ужин с бизнесменом

      Политолог призвал не ждать от Трампа перехода на сторону России

      Водонаева раскрыла свой заработок на «Доме-2»

      В США назвали причину рекордного дефицита бюджета

      Назван повод срочно обратиться к врачу после укуса насекомого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше