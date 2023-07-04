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12:29, 4 июля 2023Экономика

Россияне набрали почти вдвое больше потребкредитов

НБКИ: объем выданных потребкредитов в январе-мае 2023 года составил 1,55 триллиона рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В январе-мае 2023 года россияне взяли почти вдвое больше кредитов на покупку потребительских товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ), имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

За первые пять месяцев текущего года объем выданных потребкредитов составил 1,55 триллиона рублей, в 2022 году этот показатель был зафиксирован на уровне 0,88 триллиона рублей. При этом по сравнению с январем-маем 2021 года общая сумма оформленных россиянами потребительских кредитов сократилась на 11 процентов (с 1,74 триллиона рублей).

Больше всего потребкредитов в январе-мае 2023 года набрали жители Москвы (162,6 миллиарда рублей), Московской области (109,7 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (70,2 миллиарда рублей), Краснодарского края (53,7 миллиарда рублей) и Свердловской области (53,5 миллиарда рублей). При этом наиболее заметная динамика роста объемов таких займов была отмечена в Кемеровской (плюс 82,5%), Саратовской (плюс 80,0%) и Оренбургской (плюс 74,6%) областях, а наименьший прирост зафиксирован в Москве (плюс 44,7%) и Санкт-Петербурге (плюс 60,6%).

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Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что резкий рост объема выданных потребительских кредитов по сравнению с прошлым годом во многом объясняется эффектом низкой базы — из-за падения показателей в сегменте розничного кредитования в апреле-марте 2022 года. Также эксперт отмечает, что теперь банки готовы выдавать «качественным» заемщикам потребкредиты с гораздо более высоким средним чеком.

Отчет НБКИ составлен на основе данных 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в бюро кредитных историй.

Ранее сообщалось, что стоимость привлечения заемщиков у российских банков в 2023 году выросла более чем на 13 процентов и достигла рекордного уровня. На привлечение клиента для получения кредита наличными впервые с начала 2021 года банкам необходимо потратить около девяти тысячам рублей. Эксперты отмечают, что подорожание связано со спросом на новых клиентов и необходимостью привлекать качественный трафик для рекламодателей, и в дальнейшем цены будут только расти.

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