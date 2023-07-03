Российским банкам стало рекордно дорого привлекать клиентов

«Ъ»: стоимость привлечения заемщиков у российских банков выросла более чем на 13%

В 2023 году стоимость привлечения заемщиков у российских банков выросла до рекордного уровня. По итогам второго квартала она поднялась более чем на 13 процентов, со ссылкой на экосистему СРА-решений Unicom сообщает «Коммерсантъ»

Стоимость привлечения клиента для получения кредита наличными впервые с начала 2021 года приблизилась к девяти тысячам рублей. Подорожание связано со спросом на новых клиентов и необходимостью привлекать качественный трафик для рекламодателей, заявил гендиректор Unicom Дмитрий Африканов. В дальнейшем цены будут только расти, добавил он.

По словам руководителя направления цифрового привлечения клиентов Росбанка Андрея Чеснокова, СРА-направление (форма маркетинга, при которой рекламодатель за продвижение проекта платит посреднику за конкретное действие клиента) — важный канал цифрового привлечения клиентов. При этом стоимость услуг выросла за год из-за ухода зарубежных площадок из России, что привело к сокращению рекламных инструментов.

С учетом растущей конкуренции между банками, стоимость привлечения клиентов продолжит расти, добавила директор по цифровому бизнесу и развитию отношений с клиентами Почта-банка Ирина Елистратова. Наибольшего подорожания ждут в контекстной рекламе: это самый конверсионный и качественный трафик, и этот рынок испытывает нехватку инструментов после ухода контекстной рекламы в Google с российского рынка.

Рост цен на привлечение заемщиков ведет к снижению прибыли банков, поэтому кредиторы будут искать способы компенсировать эти убытки за счет повышения ставок или навязывания дополнительных услуг, заявила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова. В то же время банкам стоит сосредоточиться на удержании старых клиентов — рост конкуренции приведет к развитию программ и сервисов, которые повышают лояльность заемщиков.

С 1 июля в России ограничили максимальный размер ежедневной процентной ставки по микрозаймам. Предельная ставка по таким кредитам снизилась с 1 до 0,8 процента в день. В соответствии с новыми требованиями закона полная стоимость займа теперь должна быть менее 292 процентов годовых (ранее она могла доходить до 365 процентов).