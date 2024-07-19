Выдача одного вида кредитов побила рекорд

ЦБ: выдачи ипотеки выросли до рекордных 788 миллиардов рублей

В июне в России ускорилась выдача ипотечных кредитов. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2024 года».

По его данным, прирост ипотеки ускорился с 1,7 процента в мае до 3,1 процента в первый месяц лета. Выдачи выросли на 44 процента — до 788 миллиардов рублей. Это сопоставимо с рекордными показателями второго полугодия 2023 года. Тогда речь шла о почти 780 миллиардах рублей.

Отмечается, что прирост наблюдается не только в сегменте льготного кредитования. Выдача рыночной ипотеки прибавила 28 процентов — со 124 миллиардов рублей в мае до 158 миллиардов рублей в июне.

Однако в основном рост обеспечили программы государственной поддержки. Особенно усилился спрос на «Семейную ипотеку» — плюс 81 процент. Это оказалось максимумом за все время ее действия. Динамику объясняют страхом заемщиков по поводу ужесточения ее условий.

В целом выдачи ипотеки с государственной поддержкой выросли на 49 процентов — до 629 миллиардов рублей.

Между тем российские банки приступили к повышению ставок для россиян с «лишней» льготной ипотекой. Иными словами, для тех, кто обзавелся больше чем одним займом по субсидируемой ставке.

Осенью же россияне могут столкнуться с тем, что ставка по обычной ипотеке дорастет до 24 процентов годовых.