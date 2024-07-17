Россиян предупредили об осеннем подорожании ипотеки

Эксперт НРА Гришунин: ставка по ипотеке может дойти до 24 процентов

Осенью 2024 года ставка по обычной ипотеке в России может дойти до 24 процентов годовых. Об этом заявил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. Его прогноз цитирует «Коммерсантъ».

По прогнозам агентства, с августа ипотечные выдачи снизятся на 30 процентов (в годовом выражении), а начиная с сентября этого года разница с прошлогодними показателями может вырасти до 40–45 процентов.

Между тем в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) считают, что по мере роста ставок по рыночным программам объем выдаваемых займов по ним будет падать. Есть мнение, что во втором полугодии их доля не превысит 20 процентов новых выдач. А доминирующие позиции, как полагает директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин, сохранят за собой льготные программы. В основном здесь речь идет о семейной ипотеке.

В свою очередь, старший директор группы рейтингов финансовых институтов аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ирина Носова заметила, что вторичный рынок будет становиться более привлекательным, чем первичный. Скажется и не слишком заметная разница в ставках, и то, что «вторичка» не требует немедленных расходов на ремонт и мебель.

По данным Росреестра, за первые шесть месяцев в Москве зафиксировали 65 981 одну сделку на рынке вторичного жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го их количество уменьшилось на 15,5 процента.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в ближайшие два года цена новостроек в РФ опустится на 40 процентов. Связано это с сокращением спроса после отмены льготной ипотеки.