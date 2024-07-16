Москвичи охладели ко вторичному жилью

Росреестр: в Москве продажи вторичной недвижимости просели на 15,5 процента

За первые полгода в российской столице зафиксировали 65 981 одну сделку на рынке вторичного жилья. Об этом сообщил официальный сайт Росреестра.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го, количество сделок просело на 15,5 процента. В июне этого года произошло 11 349 переходов права на вторичное жилье. По сравнению с первым летним месяцем прошлого года, снижение составило 27,9 процента.

Ранее выяснилось, что в Москве выросли сроки продажи вторичных квартир. В декабре 2023 года на продажу такой недвижимости уходило около 40-45 дней. В июне 2024-го этот срок вырос до 70-72 дней.

В первом полугодии квадратный метр вторичного жилья вырос в цене почти во всех российских городах. Сильнее всего — на 16,2 процента — стоимость увеличилась в Сочи.

Между тем более половины россиян после отмены льготной ипотеки отложили покупку жилья. Еще 23 процента сказали, что готовы взять жилищную ссуду вне зависимости от ставки, если найдут приемлемый вариант. Известно также, что 31 процент жителей России собираются купить недвижимость в ближайшие три года.