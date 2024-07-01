Названы города с особенно подорожавшим вторичным жильем

«Мир квартир»: «квадрат» вторичного жилья подорожал почти на 5 процентов

В первом полугодии квадратный метр вторичного жилья подорожал почти во всех российских городах, за исключением Магнитогорска. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Мир квартир», изучившие ситуацию в 70 городах России с населением больше 300 тысяч человек.

Сильнее всего — на 16,2 процента — цены выросли в Сочи. Кроме того, рост зафиксирован в Краснодаре (плюс 12,2 процента), Махачкале (плюс 11,5 процента), Улан-Удэ (плюс 11,5 процента), Набережных Челнах (плюс 11,3 процента), Симферополе (плюс 11 процента), Грозном (плюс 9,5 процента), Курске (плюс 9,1 процента), Саранске (плюс 8,7 процента) и Кургане (плюс 8,4 процента).

Наименьший рост цен обнаружили в Сургуте (плюс 0,3 процента), Туле (плюс 0,6 процента), Калуге (плюс 1,2 процента), Вологде (плюс 1,2 процента), Ленинградской области (плюс 1,3 процента), Владивостоке (плюс 1,4 процента), Архангельске (плюс 1,7 процента), Ярославле (плюс 1,9 процента), Твери (плюс 2,1 процента) и Хабаровске (плюс 2,3 процента).

В Магнитогорске квадратный метр вторичного жилья подешевел на 0,4 процента.

В среднем, «квадрат» подорожал за шесть месяцев на 4,9 процента, до 114 648 рублей. В столице России цена выросла на 2,7 процента, до 336 018 рублей. В Подмосковье — на 2,8 процента, до 154 085 рублей, а в Санкт-Петербурге — на 3,7 процента, до 202 225 рублей.

Московская квартира стоит теперь 19 миллионов 407 тысяч 593 рубля, а подмосковная — 8 миллионов 310 тысяч 392 рубля.

Общая цена по итогам полугодия снизилась в Магнитогорске (минус 6 процентов), Ярославле (минус 3,2 процента), Туле (минус 2 процента), Владивостоке (минус 1,9 процента), Кирове (минус 1,6 процента), Сургуте (минус 1,3 процента), Ижевске (минус 1 процента), Чебоксарах (минус 0,9 процента), Чите (минус 0,6 процента) и Рязани (минус 0,2 процента).

В среднем по всем городам вторичная квартира подорожала на 2,9 процента, до 6 миллионов 50 тысяч 876 рублей. Наибольшее удорожание показали Краснодар, Сочи, Курган, Набережные Челны, Ростов-на-Дону, Курск, Нижний Тагил, Московская область, Москва и Смоленск.

По мнению гендиректора «Мир квартир» Павла Луценко банки сократили лимиты выдачи кредитов по программе льготной ипотеки, а многие и вовсе прекратили ее. Поэтому часть покупательского спроса ушла с «первички» на «вторичку», где стоимость в среднем меньше на 15 процентов. Во втором полугодии спрос продолжит перераспределяться, так что падения цен на вторичное жилье ждать не приходится. Более вероятным выглядит выравнивание цен того и другого рынка.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Полины Щукиной после отмены льготной программы средние ставки на первичном рынке могут вырасти до 10-12 процентов, что приблизит их к ставкам на вторичном рынке. Как следствие, часть россиян выберут «вторичку», поскольку при покупке готовых квартир им не придется тратиться на съем жилья на время строительства.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута полагает, что в России не стоит ждать резкого падения цен на жилье после отменены льготной ипотеки. Если они и опустятся, то в пределах 10 процентов.