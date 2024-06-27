В России отменили программу льготной ипотеки. Что будет с ценами на квартиры?

В России с 1 июля отменили программу льготной ипотеки под 8 %

С 1 июля 2024 года в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки под восемь процентов годовых, запущенная весной 2020 года в качестве антикризисной меры в разгар пандемии. За время действия программа, которая продлевалась трижды, вызвала немало споров. Массовая льготная ипотека со ставкой значительно ниже рыночной позволила многим россиянам оформить кредит на жилье по выгодным условиям, однако на фоне этого цены на недвижимость в стране значительно выросли.

По мнению некоторых экспертов, рост стоимости жилья, произошедший из-за популярности программы, свел на нет весь положительный эффект от льготной ипотеки. За завершение программы без последующего возобновления этим летом активно выступали в том числе Банк России и Минфин.

Отмена льготной ипотеки повлияет на рынок жилья

На фоне завершения массовой льготной ипотеки и высокой ключевой ставки Центробанка (16 процентов годовых) ожидается спад продаж новостроек в лучшем случае на 10 процентов, а в худшем — на 40 процентов. «Ставки по рыночным программам находятся на очень высоком уровне, что сильно снижает возможности и желание населения брать ипотечные кредиты, если они не выдаются на льготных условиях», — пояснила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

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Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов считает, что снижение спроса может начаться уже летом. Сократится также инвестиционный спрос, который сыграл роль в разогреве рынка новостроек. С прекращением программы покупка жилья с целью перепродажи или сдачи в аренду стала менее привлекательной.

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Рынок новостроек потеряет свое главное преимущество перед готовым жильем — низкие ставки по ипотеке. После отмены льготной программы средние ставки на первичном рынке могут вырасти до 10-12 процентов, что приблизит их к ставками на вторичном рынке, заявила аналитик ФГ «Финам» Полина Щукина. На фоне этого часть покупателей сделают выбор в пользу «вторички», так как при покупке готовых квартир им не нужно нести расходы по аренде жилья на время строительства.

Резкого снижения цен на жилье не будет

Из-за снижения покупательского интереса застройщики могут пересмотреть цены и предложить более гибкие условия продаж. При этом эксперты предупреждают, что существенного снижения цен на новую недвижимость после отмены льготной ипотеки ожидать не стоит.

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Коммерческий директор в инвестиционном холдинге AVA Тамара Коломийцева считает, что говорить о возможном падении стоимости жилья нет оснований. «Во-первых, за последние годы кратно подорожали строительные материалы и работы. Во-вторых, финансовые модели застройщиков достаточно четко регламентируются условиями проектного финансирования банков», — объяснила эксперт.

Старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Дмитрий Сергиенко добавил, что в Москве и Санкт-Петербурге последствия отмены льготной ипотеки будут не так заметны, как в регионах. Это связано с тем, что снижение лимитов практически отрезало столицы от программы еще до ее официального завершения.

Адресные льготные программы продолжат помогать гражданам

После отмены массовой программы на рынке могут появиться новые инструменты поддержки. К примеру, накопительный счет на первый взнос по ипотеке, льготная ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), льготная ипотека для работников ОПК и аренда жилья с правом выкупа.

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Кроме того, частично заменить ипотеку под восемь процентов могут адресные программы. Это в том числе семейная ипотека под шесть процентов годовых, ипотека для айтишников под пять процентов, сельская ипотека под три процента, дальневосточная ипотека под два процента и льготная ипотека для жителей новых регионов под два процента.

Такие программы, нацеленные на определенные категории граждан, позволят части россиян по-прежнему приобретать жилье с помощью государства. При этом, предупреждают эксперты, их масштабы и эффективность будут значительно ниже, чем у льготной ипотеки, что не позволит полностью компенсировать ее отмену.