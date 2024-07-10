Срок продажи «вторички» в Москве подсчитали

Срок продажи вторичных квартир в Москве увеличился в два раза

Продажи готовой недвижимости в Москве стали затягиваться — срок экспозиции объектов увеличился в два раза, подсчитали в агентстве недвижимости «PRO ОБМЕН». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Если в декабре 2023 года на продажу вторичного жилья уходило порядка 40-45 дней, то к июню 2024-го москвичи начали тратить на это 70-72 дня, или практически два с половиной месяца. Период повышенного спроса, характерный для конца прошлого года, сменился затишьем. Как поясняют эксперты, это происходит на фоне повышения ключевой ставки, а также стремления заявителей, взявших кредит на прежних условиях, оперативно закрыть сделку. Оставшиеся же покупатели откладывают дорогую покупку до понижения ставки. «В нашем агентстве количество сделок и авансов за первое полугодие сократилось примерно на 20 процентов относительно того же периода 2023 года. В сравнении со вторым ажиотажным полугодием 2023-го падение еще выше — порядка 35-45 процентов», — рассказала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» и вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина.

Предложение в сегменте готовых квартир, равно как и цены, продолжает расти. С 49,3 тысячи лотов в феврале ассортимент вырос до 58 тысяч. Расценки на вторичную недвижимость за первое полугодие поднялись с 288,1 до 298,74 тысячи рублей за «квадрат». В сравнении с июнем прошлого года показатель подскочил на 14,6 процента. Средняя стоимость объектов, однако, не отражает реальную ситуацию на рынке, успокаивают специалисты. «Важно понимать, что рост цен на "вторичку" в нынешнем году носит технический характер, не отражая объективную ситуацию. То есть в условиях стагнации с рынка вымывались самые бюджетные предложения, за счет чего средние цены в первом полугодии номинально росли. Примерно на 0,2-0,6 процента ежемесячно», — уточнила Никитина.

Положение в сегменте аналитики оценивают как удовлетворительное: число продаж сократилось, но не обвалилось. Ситуацию стабилизируют альтернативные сделки, когда россияне продают квартиры и взамен с небольшой доплатой приобретают новую. Ипотека в таком случае выходит приемлемой. Кроме того, покупатели предпочитают брать ссуду с надеждой на ее рефинансирование в будущем.

Ранее стало известно, что цены на готовые квартиры в России заметнее всего снизились в Ростове-на-Дону и Ленобласти. В то же время наибольший рост цен наблюдался в Сочи.