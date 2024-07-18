Банки начали ужесточать правила для россиян с «лишней» льготной ипотекой

РБК: банки стали повышать ставки россиянам, взявшим лишнюю льготную ипотеку

Российские банки начали повышать ставки россиянам с «лишней» льготной ипотекой. Правила ужесточили тем, кто взял более одного кредита с субсидируемой ставкой, пишет РБК.

Представители крупных финансовых организаций подтвердили, что если у заемщика будет обнаружено более одной льготной ипотеки, то банк вправе поднять ставку по одной из них. В этом случае кредитор будет действовать в соответствии с условиями и ограничениями действующих программ с господдержкой.

При этом сотрудники банков отметили, что подобные нарушения встречаются редко. Всех клиентов заранее предупреждают о повышении ставки на вторую и последующие льготные ипотеки. Этот пункт также включен в договоры по кредиту.

Новая ставка рассчитывается исходя из размера ключевой ставки на дату выдачи ссуды плюс 1,5–2 процентных пункта, уточнили в финансовых организациях. Обновление условий по ипотеке происходит для заемщика «со следующего платежного периода после выявления факта несоответствия условиям выплаты», подчеркнули эксперты.