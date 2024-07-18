Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:58, 18 июля 2024Экономика

Банки начали ужесточать правила для россиян с «лишней» льготной ипотекой

РБК: банки стали повышать ставки россиянам, взявшим лишнюю льготную ипотеку

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Российские банки начали повышать ставки россиянам с «лишней» льготной ипотекой. Правила ужесточили тем, кто взял более одного кредита с субсидируемой ставкой, пишет РБК.

Представители крупных финансовых организаций подтвердили, что если у заемщика будет обнаружено более одной льготной ипотеки, то банк вправе поднять ставку по одной из них. В этом случае кредитор будет действовать в соответствии с условиями и ограничениями действующих программ с господдержкой.

При этом сотрудники банков отметили, что подобные нарушения встречаются редко. Всех клиентов заранее предупреждают о повышении ставки на вторую и последующие льготные ипотеки. Этот пункт также включен в договоры по кредиту.

Новая ставка рассчитывается исходя из размера ключевой ставки на дату выдачи ссуды плюс 1,5–2 процентных пункта, уточнили в финансовых организациях. Обновление условий по ипотеке происходит для заемщика «со следующего платежного периода после выявления факта несоответствия условиям выплаты», подчеркнули эксперты.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Снайпер заметил стрелка еще до покушения на Трампа. Он передал сведения о нем за несколько минут до стрельбы

      Пять поселков остались без электричества в ДНР после обстрела ВСУ

      Российский военный два года уклонялся от службы и получил 6,5 года колонии

      47-летнюю жену Мэтта Деймона сняли в бикини на пляже

      Момент столкновения «Ласточки» с автомобилем в российском регионе попал на видео

      На Сахалине покажут гибридный дрон «Зет»

      Банки начали ужесточать правила для россиян с «лишней» льготной ипотекой

      Маск ответил Байдену на обвинения в попытке купить выборы

      Лошадь стала причиной сразу двух аварий на российской трассе

      Стало известно об ударах ВС России по НПЗ в Полтавской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше