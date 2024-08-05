В Хакасии пять человек отравились эклерами с кишечной палочкой

Россияне начали травиться эклерами с кишечной палочкой — в Хакасии диагностировали отравление уже у пяти человек, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, все пациенты ели десерт в одной из пекарен российского региона, которая находилась в здании пилорамы. Роспотребнадзор организовал проверку заведения и выявил многочисленные нарушения.

В частности, как следует из результатов проверки, в пекарне не было необходимого оборудования, в том числе холодильника, а также документов о качестве и безопасности продукции, медицинской справки у кондитера. Во взятых образцах эклеров специалисты обнаружили следы кишечной палочки.

Деятельность пекарни приостановили на один месяц. В отношении заведения возбудили два административных дела.

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