Мирные россияне пострадали при массовой атаке украинских беспилотников

Пять мирных жителей пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Пять мирных жителей пострадали при массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладкой в своем Telegram-канале.

«В селе Нежеголь в результате атак беспилотников ранены трое: у мужчины и женщины баротравмы, у еще одного мужчины — слепое осколочное ранение поясницы. Бригады скорой помощи доставляют всех пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода», — написал чиновник.

Четвертый пострадавший получил ранения при атаке БПЛА по грузовому автомобилю на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Медики диагностировали у него осколочные ранения головы, рук и ног. Пятый пострадавший, получивший баротравму, обратился в больницу самостоятельно.

В этот же день при обстреле Шебекино со стороны Украины пострадала мирная жительница. У нее зафиксировали множественные осколочные ранения ноги, на данный момент ее госпитализировали в белгородскую больницу.

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