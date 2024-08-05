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13:43, 5 августа 2024Россия

Мирные россияне пострадали при массовой атаке украинских беспилотников

Пять мирных жителей пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Пять мирных жителей пострадали при массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладкой в своем Telegram-канале.

«В селе Нежеголь в результате атак беспилотников ранены трое: у мужчины и женщины баротравмы, у еще одного мужчины — слепое осколочное ранение поясницы. Бригады скорой помощи доставляют всех пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода», — написал чиновник.

Четвертый пострадавший получил ранения при атаке БПЛА по грузовому автомобилю на дороге Белгород — ШебекиноВолоконовка. Медики диагностировали у него осколочные ранения головы, рук и ног. Пятый пострадавший, получивший баротравму, обратился в больницу самостоятельно.

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В этот же день при обстреле Шебекино со стороны Украины пострадала мирная жительница. У нее зафиксировали множественные осколочные ранения ноги, на данный момент ее госпитализировали в белгородскую больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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