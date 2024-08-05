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09:35, 5 августа 2024Экономика

Россияне резко отвернулись от семейной ипотеки

РБК: число заявок на семейную ипотеку упало на 22 процента после перезапуска

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После перезапуска «Семейной ипотеки» россияне резко отвернулись от этой программы госкредитов на жилье — в июле число заявок упало на 22 процента по сравнению с июнем. Такие данные приводит институт развития «Дом.рф», пишет РБК.

За месяц в банки поступило всего 152,6 тысячи заявок на семейную ипотеку. По сравнению с аналогичным периодом в 2023 году поток обращений снизился на 15,4 процента в среднем по стране, отмечают аналитики.

Массовое нежелание россиян брать кредиты по этой госпрограмме связано с изменением ее условий. Теперь на семейную ипотеку со ставкой не выше 6 процентов могут рассчитывать семьи как минимум с двумя детьми, если одному из них менее шести лет. Исключение сделали для россиян из регионов с низким объемом строительства или с индивидуальными программами строительства, из малых городов (с населением до 50 тысяч человек), или воспитывающих детей с инвалидностью.

Эксперты отмечают, что в июне россияне стремились успеть оформить льготные кредиты по старым правилам — на этом фоне число заявок резко увеличилось, поэтому наблюдаемое сейчас падение показателя выглядит заметным.

Больше всего спрос на семейную ипотеку снизился в Ленинградской области (минус 56,1 процента) и Санкт-Петербурге (минус 37,6 процента). В Москве число заявок уменьшилось на 28,1 процента за месяц.

При этом, по прогнозам специалистов, повышение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки может стать толчком для роста интереса к льготным ипотечным программам. Россияне могут торопиться взять кредит на текущих условиях до очередного повышения ставки.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что снижения ипотечных ставок в России в ближайшее время ждать не стоит. Эксперт не видит для этого предпосылок и предполагает, что ЦБ продолжит повышать ключевую ставку.

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      Нина Ташевская
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