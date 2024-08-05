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07:26, 5 августа 2024Россия

Россияне встретили у трассы редкого леопарда и сняли его на видео

Под Уссурийском жители встретили прогуливающегося вдоль трассы леопарда

Под Уссурийском в Приморском крае заметили дальневосточного леопарда, который прогуливался вдоль трассы. Об этом, публикуя кадры животного, сообщает Telegram-канал заповедной территории «Земля леопарда».

На кадрах видно, как леопард неспешно идет вдоль дороги и не обращает внимание на проезжающий мимо автомобиль.

«По узору пятен на шкуре установлено, что данные об этом животном отсутствуют в базе зарегистрированных особей "Земли леопарда", у него пока нет своего номера», — сообщили специалисты.

Они предположили, что россиянам удалось встретить молодого леопарда, который недавно начал самостоятельную жизнь и передвигался в поисках собственного участка. Животное могло преодолеть большие расстояния, из-за чего потеряло бдительность и попалось на глаза людям.

Россиянам напомнили, что при встрече с леопардом важно соблюдать безопасную дистанцию во время наблюдения за животным и не пытаться приблизиться к нему. Не стоит привлекать внимание зверя голосом и открывать двери и окна автомобилей.

Ранее на Дальнем Востоке россияне встретили амурского тигра на оживленной автомобильной трассе. Местные жители заметили животное на дороге между Владивостоком и Уссурийском.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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