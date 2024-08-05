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20:52, 5 августа 2024Силовые структуры

Россиянин изрезал бывшую жену ножом и пойдет под суд

В Архангельской области осудят мужчину за покушение на убийство бывшей жены

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Архангельской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, который изрезал бывшую жену ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Его дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант признал свою вину частично.

По версии следствия, 8 июня в общежитии в Котласе пьяный обвиняемый сначала ударил кулаком по голове 19-летней бывшей супруге, а потом догнал ее в общем коридоре и нанес удары ножом. Пострадавшую спасла своевременная медицинская помощь и то, что за нее вступилась соседка.

Во время допроса обвиняемый рассказал, что после развода продолжал жить вместе с бывшей женой. По его словам, в какой-то момент у них возник конфликт из-за ревности пострадавшей.

Ранее турист избил жену в сочинском отеле «Атлант» из-за ее недовольного лица и попал на видео.

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      Варвара Митина
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