Россиянин призывал в сети к уничтожению русских и получил два года колонии

Жителя Магадана приговорили к 2 годам колонии за призывы уничтожать русских

Суд огласил приговор в отношении 42-летнего жителя Магадана Андрея Ткаченко, который призывал в мессенджере к уничтожению русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Магаданской области.

По данным издания, мужчина активно поддерживал Украину и через Telegram призывал единомышленников устраивать расправу над русскими. Как уточняет региональное следственное управление Следственного комитета России, комментарии, «содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма», он размещал в сети в период с 1 октября по 30 декабря 2023 года.

23 июля Ткаченко признали виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета») УК РФ и приговорили к двум годам колонии. Ему также запретили любую интернет-деятельность на три года.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 28-летнего жителя Курганской области, призывавшего взорвать здание местной администрации.