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10:27, 5 июня 2024Силовые структуры

Россиянин призывал взорвать мэрию и попался ФСБ

ФСБ задержала курганца за призывы взорвать здание мэрии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали 28-летнего жителя города Шадринска Курганской области, призывавшего взорвать здание местной администрации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Мужчина опубликовал в интернете пост с призывами, после чего его нашли спецслужбы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

31 мая сообщалось, что в Хабаровском крае суд приговорил к двум годам лишения свободы местного жителя, в чьих постах увидели призывы к насилию в отношении руководства страны.

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      Любовь Ширижик
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