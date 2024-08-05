Россиянин сорвался со скалы из-за съемки девушки у водопада

МЧС: россиянин сорвался со скалы у водопада Девичьи Косы в Мурманской области

В Мурманской области турист сорвался со скалы, спасая девушку от падения во время съемки у водопада. Эвакуация пострадавшего попала на видео, которое публикует МЧС России.

Незарегистрированная туристическая группа совершала поход к водопаду Девичьи Косы. Одна путешественница решила сделать фотографию и поскользнулась. Другой участник группы поймал россиянку, но упал сам.

Спасатели эвакуировали мужчину на вертолете Ми-8 и передали его врачам. «С его родственниками работают психологи МЧС России», — сказано в публикации.

В Таиланде туристический автобус упал в озеро. Предположительно, водитель могла перепутать педаль газа с тормозом.