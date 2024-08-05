В Таиланде туристический автобус рухнул в озеро и попал на видео

Bangkok Post: туристический автобус упал в озеро Чео Лан в Таиланде

В Таиланде туристический автобус упал в озеро. Инцидент попал на видео, которое публикует издание Bangkok Post.

Авария произошла утром 4 августа в национальном парке Као Сок. Микроавтобус привез около 10 туристов на пристань озера Чео Лан для катания на лодках. Когда путешественники вышли из салона, автобус внезапно набрал скорость и рухнул в воду.

На тот момент в транспортном средстве находилась только 39-летняя женщина-водитель. Она получила перелом левого запястья и порез на подбородке, ее госпитализировали. Предположительно, она могла перепутать педаль газа с тормозом, что и вызвало аварию.

Ранее в Таиланде пара китайских туристов отправилась в канатный парк и упала с 15-метровой высоты. Они решили пройти по подвесному мосту, но его разрушило рухнувшее дерево.