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17:19, 5 августа 2024Ценности

Россиянкам с пышными формами назвали подходящие модели купальников

Стилист Каменская: женщинам с широкими бедрами подойдут купальники с воланами

Фото: freepik

Стилистка Марина Каменская назвала россиянкам с пышными формами подходящие модели купальников. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

Так, обладательницам широких бедер следует выбирать фасоны, которые акцентируют внимание на верхней части туловища — в том числе с помощью ярких или светлых оттенков, воланов и крупных деталей. В свою очередь, женщинам с узкими бедрами и большой грудью подойдут изделия, подчеркивающие низ. Например, бикини с черным топом и яркими трусами.

При этом россиянкам с выпирающим животом предпочтительно носить слитные купальники с диагональными линиями и узорами, а также с «перекрутами» в районе талии. «Открывайте декольте, делайте акцент на этом. Так вы уравняете образ и облегчите силуэт», — добавила собеседница издания.

В июле бьюти-блогер, фэшн-эксперт и телеведущая Рия Горбунова назвала россиянкам с пышными формами модную одежду на лето 2024 года.

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      Алина Гостева
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