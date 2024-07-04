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18:42, 4 июля 2024Ценности

Россиянкам с пышными формами назвали модную одежду на лето

Блогер Горбунова: россиянкам с пышными формами подойдут макси-юбки и комбинезоны

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Бьюти-блогер, фэшн-эксперт и телеведущая Рия Горбунова назвала россиянкам с пышными формами модную одежду на лето 2024 года. Ее комментарий приводит «Вечерняя Москва».

Женщинам данной категории в качестве нарядов в текущем сезоне специалистка посоветовала выбирать комбинезоны и классические платья-рубашки. При этом хлопковый вариант последних подойдет для походов в офис. «Дополните его мюлями или сандалиями и солнцезащитными очками — и идеальный летний образ готов», — отметила собеседница издания.

Кроме того, в список вошли льняные брюки, платья без бретелей и макси-юбки с узором, которые можно сочетать с топами или футболками с графичным принтом.

В июне стилист Яна Казарян также назвала россиянкам с пышными формами способы стильно одеваться в жару.

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      Алина Гостева
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