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14:20, 24 июня 2024Ценности

Россиянкам с пышными формами назвали способы стильно одеваться в жару

Стилист Казарян призвала россиянок с пышными формами не носить юбки из замши

Фото: Alexander Kovacs / Unsplash

Стилист Яна Казарян назвала россиянкам с пышными формами способы стильно одеваться в жару. Соответствующий комментарий публикует Леди Mail.ru.

В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на юбки А-силуэта длины миди или макси. При этом она призвала избегать крупных принтов и моделей, выполненных из замши, вельвета и блестящих тканей. По ее словам, такие фактуры придают дополнительный объем бедрам.

Кроме того, Казарян порекомендовала в течение летнего сезона носить платья свободного фасона, джинсы палаццо и брюки из шелка с высокой посадкой, чтобы скрыть выпирающий живот и полные ноги. «Для создания "вертикальной линии" смело используйте второй слой одежды, например, жакет поверх топа или блузы», — уточнила она.

Также специалист объяснила, что обладательницам большой груди необходимо отказаться от блуз и футболок с большими накладными карманами, рюшами и оборками. Вдобавок она предложила исключить из гардероба облегающие кофты и лонгсливы. «Я рекомендую вытягивать силуэт при помощи V-образного выреза и украшений в виде длинных колье на цепочке, ожерелий, бус», — заключила собеседница портала.

В марте основательница бренда одежды для женщин plus-size 4Forms Екатерина Коновалова перечислила россиянкам с пышными формами самые модные платья.

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      Мария Винар
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