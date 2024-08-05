Россиянку отказались выпустить за границу из-за одной цифры в паспорте

78.ru: россиянку отказались выпустить в Турцию из-за опечатки в загранпаспорте

Россиянка лишилась отпуска в Турции из-за опечатки в загранпаспорте. Об этом сообщил портал 78.ru.

Женщина по имени Светлана собиралась лететь в Анталью из Санкт-Петербурга 2 августа, но на контроле в аэропорту Пулково ее отказались выпустить за границу.

Выяснилось, что красный номер ее паспорта вверху страницы не соответствовал дублирующему номеру внизу на белой полосе, где к нему приписаны дополнительные символы. Поскольку одна цифра не совпадала, документ признали недействительным и изъяли.

По словам Светланы, она уже путешествовала с этим паспортом, но проблем не возникало. Пограничники объяснили ей, что ранее подобные ошибки считались лишь недочетами, а сейчас являются основанием для отказа в поездке.

В Великобритании туристку не пустили за границу из-за пятна от чая в паспорте. Чтобы отправиться в отпуск, ей пришлось доплатить около 30 тысяч рублей за полет с другой авиакомпанией.