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12:12, 5 августа 2024Путешествия

Россиянку отказались выпустить за границу из-за одной цифры в паспорте

78.ru: россиянку отказались выпустить в Турцию из-за опечатки в загранпаспорте

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянка лишилась отпуска в Турции из-за опечатки в загранпаспорте. Об этом сообщил портал 78.ru.

Женщина по имени Светлана собиралась лететь в Анталью из Санкт-Петербурга 2 августа, но на контроле в аэропорту Пулково ее отказались выпустить за границу.

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Выяснилось, что красный номер ее паспорта вверху страницы не соответствовал дублирующему номеру внизу на белой полосе, где к нему приписаны дополнительные символы. Поскольку одна цифра не совпадала, документ признали недействительным и изъяли.

По словам Светланы, она уже путешествовала с этим паспортом, но проблем не возникало. Пограничники объяснили ей, что ранее подобные ошибки считались лишь недочетами, а сейчас являются основанием для отказа в поездке.

В Великобритании туристку не пустили за границу из-за пятна от чая в паспорте. Чтобы отправиться в отпуск, ей пришлось доплатить около 30 тысяч рублей за полет с другой авиакомпанией.

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      Мария Борисова
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